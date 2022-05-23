ميناء دمياط يستقبل السفينة «LA SEINE» لتحميل 65 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (LA SEINE) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 300 متر وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 880 طن عدس و1487 طن أبلاكاش و5100 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 899 طن خشب زان و3413 طن ذرة و1600 طن فول ويضاف إلى ما سبق 5200 طن حديد.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2425 طن اسمنت و11190 طن يوريا و3400 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 9000 طن صويا، علاوة على 3617 طن كوارتز.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1018 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 338 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1684 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 24929 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 342471 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 50 حاوية ”20 قدم“ قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4358 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.