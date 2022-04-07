استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (LA SEINE) التى ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 23 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6593 طن حديد و250 طن خردة و25500 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 2912 طن خشب زان.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 15663 طن فوسفات و7932 طن يوريا و800 طن مولاس.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 533 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 27 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2648 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 80535 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 186637 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2514 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات (دخولاً وخروجاً) عدد 4155 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.