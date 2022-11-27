ميناء دمياط يستقبل السفينة (HOEGH GIANT) لتحميل 65 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (HOEGH GIANT) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (HOEGH GIANT) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8440 طن قمح و2063 طن حديد و1321 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 11778 طن خردة علاوة على 7000 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 1393 طن أسمنت و15950 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 6850 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 274 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 190 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 608 حاويات مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 174524 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136931 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3531 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4002 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 5 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.