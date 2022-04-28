ميناء دمياط يستقبل السفينة (HIMMEL) لتحميل نترات أمونيوم

استقبل ميناء دمياط السفينة (HIMMEL) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 88 مترا وبعرض 11 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة – من بينهم السفينة (HIMMEL) – حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة حيث استقبل الميناء 9000 طن ذرة و569 طن فول صويا و11300 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 1500 طن سلاج علاوة على 3232 طن حديد.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2800 طن مولاس و16450 طن فوسفات و630 طن نترات أمونيوم ويضاف إلى ما سبق 2000 طن رمل زجاجي.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1366 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 507 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2141 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 97941 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 235033 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1275 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، إضافة إلى قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية.

يشار إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 5798 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.