ميناء دمياط يستقبل السفينة (GOLAR ICE) لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (GOLAR ICE) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 280 مترا وبعرض 43 مترا، إذ من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 3 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ استقبل الميناء 17300 طن خردة و915 طن أبلاكاش و1110 أطنان خشب زان و10043 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 3000 طن زيت طعام علاوة على 3449 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1363 طن.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7933 طن يوريا و4400 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 1055 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 493 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 238 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1647 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 239635 طنا.

وقال المركز إنه قد غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1289 طن قمح متجه إلى صوامع إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 2245 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.