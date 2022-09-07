ميناء دمياط يستقبل السفينة GOLAR ICE لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (GOLAR ICE) التي ترفع علَم جزر المرشال، ويبلغ طولها 271 مترًا، وبعرض 43 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المُسال.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادر 5 سفن،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31- من بينها ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر- سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 20639 طن قمح، و1500 طن خردة، و686 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضًا 3640 طن أرز، و10391 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 2098 طن رخام.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4696 طن بضائع متنوعة، علاوة على 2100 طن يوريا.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 323 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 234 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 761 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 132394 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149107 أطنان.

وأضاف أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3989 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3791 شاحنة.

يُشار إلى أن ميناء دمياط استقبل، أمس، السفينة (VOGE MIA) القادمة من روسيا، وعلى متنها 31500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علَم ليبيريا،

بالإضافة إلى السفينة (HAROUN BEY) القادمة أيضًا من روسيا، وعلى متنها 25200 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علَم سيراليون.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.