ميناء دمياط يستقبل السفينة GLOBAL ENERGY لتحميل 66 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (GLOBAL ENERGY) التي ترفع عَلَم جزر مارشال، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المسال.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، فيما غادر 7 سفن،

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 18 سفينة، من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5418 طن خردة، و4067 طن أبلاكاش، و5400 طن فول، يضاف إلى ما سبق 1472 طن حديد.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 1814 طن رمل، و3500 طن علف بنجر، و5200 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 408 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 349 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2195 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 12411 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 251644 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات، سواء دخولًا أو خروجًا، بلغت عدد 3760 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.