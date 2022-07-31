ميناء دمياط يستقبل السفينة GASLOG WALES لشحن 65 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (GASLOG WALES) التي ترفع علم أنتجوا، ويبلغ طولها 298 مترا وبعرض 47 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة حيث استقبل الميناء 5100 طن خردة و1730 طن مولاس و1134 طن حديد و3202 طن ابلاكاش و3500 طن ذرة و7674 طن قمح.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 822 طن خشب زان علاوة على 1825 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 560 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 3700 طن يوريا و4960 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 2000 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1251 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3104 حاويات مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 7674 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225745 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 2191 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.