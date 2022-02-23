ميناء دمياط يستقبل السفينة GASLOG SAVANNAH لتحميل شحنة غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH) التى ترفع علم بريطانيا، ويبلغ طولها 285 مترًا، وبعرض 43 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المُسال.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 28 سفينة، من بينها السفينة سالفة الذكر، حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3500 طن قمح، و23625 طن حديد، و2198 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضًا 1940 طن خردة، و1612 طن خشب زان، و4398 طن أبلاكاش، يضاف إلى ما سبق 16500 طن ذرة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 11300 طن فوسفات، و5500 طن يوريا، و2450 طن كلينكر.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 416 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وخس وقطن وكراوية وريحان وسمسم وليمون)، وفواكه (برتقال وجريب فروت وفراولة).

يشار إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر يتم تصديرها إلى العديد من دول العالم مثل الإمارات وقطر وسلوفينيا وروسيا وسنغافورة والهند وباكستان وكرواتيا والصين وأمريكا ومالطا وفيتنام وهولندا وألمانيا وبنجلاديش وهونج كونج.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 382 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1031 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 143779 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104345 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2652 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا،

بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4869 شاحنة.