استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (GASLOG SANTIAGO) التي ترفع علم انتجوا، ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 45 مترا، حيث مهن المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 5 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9695 طن قمح و5635 طن حديد و3382 طن خردة و3900 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 1754 طن خشب زان، علاوة على 6220 كن كلوريد إيثلين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1300 طن مولاس و4180 طن فوسفات و1200 طن رمل زجاجي.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 760 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 352 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 92953 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 247639 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2731 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة، بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 4317 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.