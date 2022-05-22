ميناء دمياط يستقبل السفينة FRIEDRICH لتحميل شحنة نترات أمونيوم

استقبل ميناء دمياط السفينة (FRIEDRICH) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 110 أمتار وبعرض 18 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة – من بينها السفينة (FRIEDRICH) – حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1595 طن عدس و872 طن ابلاكاش و6800 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 800 طن خشب زان و5500 طن ذرة و4343 طن فول و9214 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 3677 طن حديد.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7029 طن اسمنت و9140 طن يوريا و6300 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3749 طن كوارتز علاوة على 13545 طن فوسفات.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 600 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 499 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3018 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 26728 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 349022 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه قد غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية (40 قدم) قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3755 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.