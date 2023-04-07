ميناء دمياط يستقبل السفينة «FLEX» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (FLEX VIGILANT) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 297 مترا وبعرض 47 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

في السياق نفسه، أصدر

الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادرته 9 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 35 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال (FLEX VIGILANT) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1100 طن خردة و899 طن فول و18000 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 2400 طن مولاس و4245 طن حديد و1803 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 9270 طن ذرة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 416 طن ملح معبأ و1233 طن اسمنت و3045 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 20524 طن كلينكر علاوة على 4402 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 464 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 207 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2033 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلي 158270 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123786 طنًا.

وقال إنه غادر هيئة الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3919 طن قمح متجهين إلى شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5447 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادرتها 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.