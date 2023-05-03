ميناء دمياط يستقبل السفينة «FLEX» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (FLEX VIGILANT) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 297 مترا وبعرض 46 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3901 طن حديد و3775 طن أبلاكاش و10443 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 2110 أطنان زيت طعام و26800 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 10000 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5280 طن مولاس و20792 طن يوريا و390 طن بصل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 11033 طن كلينكر علاوة على 11981 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 390 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 811 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 655 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 175274 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118029 طنًا.

وقال المركز أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2711 طن قمح متجهين إلى شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مغاردة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4602 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.