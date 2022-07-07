ميناء دمياط يستقبل السفينة «EXCELSIOR» لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (EXCELSIOR) التي ترفع علم بلجيكا، ويبلغ طولها 277 مترا وبعرض 44 مترا، حيث من المقرر أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرته 14 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 22 سفينة – من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9500 طن خردة و111 طن زيت طعام و6902 طن حديد و1073 طن أبلاكاش و530 طن خشب زان و14000 طن ذرة.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 1500 طن رخام علاوة على 6430 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 100 طن كوارتز و5200 طن يوريا و996 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 4210 أطنان بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1064 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 117 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1408 حاويات مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 56906 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260179 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت 5234 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.