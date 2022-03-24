ميناء دمياط يستقبل السفينة (DREGGEN) لتفريغ شحنة كلوريد إيثلين

استقبل ميناء دمياط السفينة (DREGGEN) التى ترفع علم جزر كيمان، ويبلغ طولها 145 مترا وبعرض 24 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الايثلين.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، من بينها السفينة سالفة الذكر، حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 13292 طن قمح و3400 طن زيت طعام و1500 طن كلوريد إيثلين، كما استقبل الميناء أيضا 16617 طن حديد و13587 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 1300 طن سكر.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع المختلفة مثل 3205 طن فوسفات و14400 طن يوريا و3000 طن أسمنت، كما قام الميناء أيضا بتصدير 4300 طن رمل علاوة على 2500 طن كوارتز.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغ 1008 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بامية مجمدة وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بقدونس وخرشوف وبطاطا وفول سودانى وثوم وريحان وأعشاب وزيتون وبرسيم وبصل وليمون وكراوية)، وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي).

يشار إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها إلى كل من الامارات والاردن والسعودية والمانيا وانجلترا وهولندا واليونان وباكستان وأمريكا والهند وبلجيكا وسلوفينيا واسبانيا ومالطا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 475 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3101 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 112002 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122308 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5376 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.