ميناء دمياط يستقبل السفينة «CHEM ANTARES» لتفريغ شحنة كلوريد إيثلين

استقبل ميناء دمياط السفينة (CHEM ANTARES) التي ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 144 مترا وبعرض 24 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الايثلين.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 16 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة – من بينهم السفينة (CHEM ANTARES) – حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5325 طن ابلاكاش و11385 طن ذرة و2200 طن عدس و100 طن فول.

كما استقبل الميناء 2000 طن صويا و1510 طن زيت طعام و11150 طن خردة و1911 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 2478 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 819 طن.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 10163 طن أسمنت و4074 طن يوريا و2000 طن صويا.

كما قام الميناء بتصدير 1700 طن علف بنجر علاوة على 3065 طن فوسفات.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1175 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الواردة 94 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 31842 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 360605 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً 4932 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.