ميناء دمياط يستقبل السفينة CELSIUS CAROLINA لتحميل 64 ألف طن غاز

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (CELSIUS CAROLINA) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 300 متر، وبعرض 46 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز المسال.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة،

مشيرًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة، من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر، حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5927 طن خردة، و8080 طن حديد، و901 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضًا 5300 طن سكر علاوة على 12000 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3880 طن أسمنت و2700 طن صويا، يضاف إلى ما سبق 33121 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1366 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 507 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2129 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 109380 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 274787 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1245 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4940 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.