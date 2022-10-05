ميناء دمياط يستقبل السفينة BRITISH لتحميل 67 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (BRITISH MENTOR) التي ترفع علم بريطانيا، ويبلغ طولها 285 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ 67 ألف طن من الغاز المسال.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادر 10 سفن،

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 22 سفينة- من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 304 أطنان إيثانول، و12265 طن قمح، و427 طن مواسير.

كما استقبل الميناء أيصًا 2180 طن رخام، و16000 طن ذرة، و8500 طن خردة، يضاف إلى ما سبق 4000 طن چيلاتين.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5750 طن يوريا، و4191 طن رمل، و19850 طن بضاعة متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1030 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 82 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3312 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 95489 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139945 طنًّا.

وذكر أنه غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1245 طن قمح متجهًا إلى صوامع كوم أبو راضي، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4478 شاحنة.

يُذكر أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، السفينة (NEW SIHAM) القادمة من روسيا، وعلى متنها 33 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم جزر كوك، ويبلغ طولها 176 م، وعرضها 27 م.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.