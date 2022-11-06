ميناء دمياط يستقبل السفينة (BRITISH) لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (BRITISH ACHIEVER) التي ترفع علم إنجلترا، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 45 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 23 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (BRITISH ACHIEVER) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10680 طن قمح و8000 طن ذرة و1796 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 10000 طن سلاج و900 طن مولاس و3859 طن كلوريد اثلين و6045 طن فول ويضاف إلى ما سبق 2452 طن حديد.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2798 طن داى امونيوم علاوة على 5190 طن بضاعة متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 550 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 179 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2743 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 145699 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158406 طنا.

وذكر المركز أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3920 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 3858 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 5 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.