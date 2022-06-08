ميناء دمياط يستقبل السفينة BITHISH MENTOR لتحميل 64 ألف طن غاز

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (BITHISH MENTOR) التي ترفع علَم بريطانيا، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز. في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 7 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 23 سفينة، من بينهم ناقلة الغاز المسال سالفة الذكر، وحاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1945 طن أبلاكاش، و6766 طن خردة، و1400 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 15420 طن قمح، و1039 طن خشب زان، و46 طن جرارات، و9850 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 3700 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 3000 طن يوريا، و13300 طن كلينكر، و500 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 781 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 309 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2424 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 39991 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 298407 أطنان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط قطارٌ بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5044 شاحنة.

رئيس ميناء دمياط يتابع سير وانتظام العمل

على صعيد متصل قام اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بجولة تفقدية في الميناء، حيث اطمأنّ خلالها على حسن وسير وانتظام العمل، ورافقه في الجولة اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

وقام حواش بتفقُّد إدارات الهيئة المختلفة، واستمع لعدد من العاملين عن طبيعة عملهم والمهامّ الموكلة إليهم، وبيان مدى إجادتهم لأداء مقرراتهم الوظيفية وفقًا لطبيعة عمل كل إدارة، واطمأنّ على توافر المقومات الأساسية التي تتيح للعاملين أداء ما يوكل إليهم من مهام.