ميناء دمياط يستقبل السفينة (ANKA SKY) لتحميل شحنة نترات أمونيوم

استقبل ميناء دمياط السفينة (ANKA SKY) التى ترفع علم فان واتو، ويبلغ طولها 85 مترا وبعرض 13 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 29 سفينة – من بينهم السفينة سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل لميناء 12142 طن قمح و845 طن خشب زان و21763 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 2364 طن سلاج علاوة على 10000 طن ذرة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1596 طن رمل و13000 طن فوسفات و600 طن سماد.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3400 طن بودرة جبس و1730 طن بسلة و420 طن بطاطس ويضاف إلى ما سبق 780 طن نترات.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 942 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (خس وورق عنب وبطاطا وأعشاب وبصل وسمسم وبرسيم وزيتون وكتان ولب ونعناع وريحان وليمون)، وفواكه (برتقال وبلح وفراولة ويوسفي).

وتابع المركز: ”يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى العديد من دول العالم مثل الامارات والسعودية والأردن والهند وسريلانكا واندونيسيا وامريكا وهولندا وباكستان واليونان وروسيا وهونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمانيا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1146 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1910 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 141593 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132225 طنا.

وقال أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1290 طن قمح متجه إلى صوامع طنط، بالإضافة إلى قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4463 شاحنة.