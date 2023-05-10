ميناء دمياط يستقبل السفينة (AMUR RIVER) لتحميل 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (AMUR RIVER) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 22 سفينة، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 40 سفينة – من بينها ناقلة الغاز المسال (AMUR RIVER) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1144 طن خشب زان و5000 طن فول و4200 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 3722 طن حديد و8000 طن كسب صويا و20705 أطنان ذرة و5229 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 3871 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1333 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2056 طن اسمنت معبأ و2958 طن مولاس و17800 طن ملح صب و1600 طن يوريا و1450 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6151 طن كلينكر علاوة على 9200 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1419 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 720 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 178515 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111577 طنًا.

وذكر المركز أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2439 طن قمح متجهين إلى شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5027 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 17 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.