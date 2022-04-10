استقبل ميناء دمياط السفينة (ADELINA) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 179 مترا وبعرض 30 مترا، حيث من المقرر لها أن تقوم بحميل شحنة من البولي إيثلين.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة – من بينهم السفينة (ADELINA) حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1070 طن حديد و3000 طن خردة و6106 طن صاج.

كما استقبل الميناء 6300 طن قمح بالإضافة إلى 3050 طن خشب زان.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 7000 طن فوسفات علاوة على 3000 طن يوريا.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1341 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 414 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 60337 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 232217 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2516 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات (دخولاً وخروجاً) عدد 3937 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.