ميناء دمياط يستقبل أولى سفن خط هيونداي الكوري

استقبل ميناء دمياط اليوم الخميس أولي مراكب الخط الملاحي الكوري هيونداي HMM بمحطة حاويات ميناء دمياط بعد توقف استمر سبع سنوات، و شهد الاحتفال بقدوم أول سفينة تابعة للخط لميناء دمياط اللواء وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط والربان محمود…

استقبل ميناء دمياط اليوم الخميس أولي مراكب الخط الملاحي الكوري هيونداي HMM بمحطة حاويات ميناء دمياط بعد توقف استمر سبع سنوات، و شهد الاحتفال بقدوم أول سفينة تابعة للخط لميناء دمياط اللواء وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط والربان محمود القاضي نايب رئيس مجلس إدارة توكيل كادمار للملاحة الوكيل الملاحي للخط فى مصر.

يذكر أن الخط الملاحي HMM قد استلم 12 مركبا جديدة سعة 24 ألف حاوية و هم يعتبروا أكبر 12 مركب حاويات في العالم.

و منتظر للخط أن يستلم 8 سفن جديدة عام 2021 سعة 16 ألف حاوية ليصل إجمالي عدد السفن الجديدة إلى 20 سفينة. ميناء دمياط يستقبل السفينه الكوريه

يأتي هذا تتويجا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل الذي التقي بالخط الملاحي HMM علي هامش مؤتمر” IMO” عام 2019 لتوسعة حجم نشاطه فى مصر.