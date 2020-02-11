ميناء دمياط يستقبل أكثر من 8 آلاف طن حديد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة بضائع عامة من بينهم شحنة حديد تزن 8004 طن، بينما غادر 9 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة رمل تزن 11425 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة حيث استقبل الميناء 63 طن خشب و 2880 طن ذرة و 8004 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 5400 طن خرده و 4000 طن ايثانول و 2000 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6629 طن فوسفات و 11425 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 3300 طن يوريا.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 72 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 78 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1560 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 70873 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 111363 طنا.

ولفت إلى أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1303 طن قمح، في حين غادر 972 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 53711 من البضائع العامة منها 148 سيارة نقل محملة بـ 6932 طن قمح.

وتجدر الإشارة إلى أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.