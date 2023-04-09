ميناء دمياط يستقبل أكثر من 57 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية قادم من روسيا

استقبل ميناء دمياط السفينة (LUGANO) القادمة من روسيا وعلى متنها 57750 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 229 مترا، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق

لاستقبال ناقلات القمح.

كما استقبل الميناء أيضا ناقلة الغاز المسال (BW CASSIA) التي ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 295 مترا، وذلك لتقوم بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 38 سفينة – من بينهم السفينة (LUGANO) وناقلة الغاز (BW CASSIA) سالفي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 7750 طن خردة و18037 طن قمح و16072 طن صويا صب.

كما استقبل الميناء أيضا 67 طن صويا معبأ و1432 طن خشب زان و4108 رؤوس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1425 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 7638 طن يوريا و254 طن اسمنت و1850 طن مولاس و18963 طن كلينكر و7186 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1237 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 130 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2836 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 158410 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132867 طنًا.

وأضاف أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3804 طن قمح متجهين إلى شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5079 شاحنة.

يذكر أن الميناء استقبل أمس 10 سفن، بينما غادر 9 سفن، وبلغ الإجمالي 37 سفينة.