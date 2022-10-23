ميناء دمياط يستقبل أكثر من 54 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (FIVOS) القادمة من روسيا وعلى متنها 54371 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (PRINCESS LAYLA) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها حمولة تقدر بـ28107 طن من القمح وترفع علم سيرليون ويبلغ طولها 181 م وعرضها 26 م.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة – من بينهم السفينتان (FIVOS) و(PRINCESS LAYLA) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 22002 طن قمح و6900 طن ذرة و6200 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 2689 طن ميثانول و7200 طن سكر و1495 طن خشب زان، وفق البيان ذاته.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 300 طن رخام و5850 طن أسمنت معبأ و5500 طن ملح و7078 طن بضاعة متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 109 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 59 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 118240 طنا. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152930 طنا.

وقال المركز أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2604 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 3573 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ 61 ألف طن غاز مسال.