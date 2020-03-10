ميناء دمياط يستقبل أكثر من 31 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 31699 طن.

فيما غادرت 5 سفن بضائع عامة من بينها شحنة فوسفات تزن 4300 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 31699 طن قمح و27444 طن ذرة و759 طن خشب.

كما استقبل الميناء أيضا 4160 طن عدس و1560 طن أرز و6480 طن كلوريد ايثيلين.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4300 طن فوسفات و11350 طن يوريا و9319 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 4266 طن كوارتز.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 33 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 26 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 88570 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107300 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2740 طن قمح، في حين غادرت 797 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42316 من البضائع العامة منها 75 سيارة نقل محملة بـ 3488 طن قمح.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.