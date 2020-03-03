ميناء دمياط يستقبل أكثر من 22 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان حاويات و12 سفينة بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 22600 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ملح تزن 16000 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 22600 طن قمح و5400 طن ذرة و1968 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 6112 طن فول و9500 طن كسب صويا و247 طن ألواح MDF.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع، حيث قام الميناء بتصدير 3800 طن فوسفات و2500 طن داى أمونيوم و16000 طن ملح ويضاف إلى ما سبق 4100 طن جبس.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 180 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 230 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 60957 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77989 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء 711 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38003 من البضائع العامة منها 129 سيارة نقل محملة بـ 5517 طن قمح.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.