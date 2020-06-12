ميناء دمياط يستقبل أكثر من 20 ألف طن ذرة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ذرة تزن 20654 طن، فيما غادر سفينتان حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فوسفات تزن7527 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 8359 طن خرده و20654 طن ذرة و374 طن خشب زان و3885 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 12388 طن قمح و8800 طن فول صويا و1200 طن جيلاتين و659 طن فول.

ويشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 7527 طن فوسفات.

ولفت المركز إلى أن بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 446 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وعنب وفراولة)، وخضروات (بطاطس وفاصوليا وجزر وبقدونس وخرشوف وخضار مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل)، حيث يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات وهولندا وإسبانيا وايطاليا وبريطانيا.

وقال إن عدد الحاويات الواردة بلغ 507 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1843 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 49481 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110254 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن كما غادر الميناء 2612 شاحنة منها 1086 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56507 من البضائع العامة.

وجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.