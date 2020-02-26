ميناء دمياط يستقبل أكثر من 12 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 12500 طن، فيما غادر 4 سفن حاويات و15 سفينة بضائع عامة من بينهم شحنة فوسفات تزن 11830 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12500 طن قمح و16000 طن ذرة.

كما استقبل الميناء 14322 طن حديد بالإضافة إلى 5200 طن خردة.

وفي السياق ذاته ، أوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 199 طن داى أمونيوم و11830 طن فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6879 طن يوريا علاوة على 15236 طن رمل.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 809 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 396 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1770 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 33842 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72661 طنا.

وغادر الميناء 671 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36005 من البضائع العامة منها 77 سيارة نقل محملة بـ 3544 طن قمح.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.