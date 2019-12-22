ميناء دمياط يستقبل أكثر من 11 ألف طن حديد

وصول 8 سفن حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط ، ومغادرة 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة حديد تزن 11053 طن، فيما غادرت سفينة حاويات و10 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة زيت تزن 2800 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع.

واستقبل الميناء 6000 طن قمح، و11053 طن حديد، و2591 طن خشب.

كما استقبل الميناء أيضا 4500 طن فول صويا، و1800 طن ذرة، و4785 طن كاولينا صب.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 946 طن داى أمونيوم، و2473 طن ملح، و1101 طن فوسفات.

ويضاف إلى ما سبق من تصدير 600 طن رمل و 2800 طن زيت.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 525 حاوية مكافئة.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 135 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 146266 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24838 طنا .

ولفت إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2595 طن قمح.

في حين غادر 501 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 28322 من البضائع العامة منها 157 سيارة نقل محملة بـ 8058 طن قمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن الميناء يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.