ميناء دمياط يستقبل أكثر من 11 ألف طن حديد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ذرة تزن 29242 طن.

فيما غادرت سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فوسفات تزن 4100 طن.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 29 سفينة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 3577 طن قمح و29242 طن ذرة و11365 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 2102 طن خشب و2643 طن فول و2179 طن بسلة و267 طن قطع غيار و629 طن أرز.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4100 طن فوسفات علاوة على 12317 طن يوريا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 380 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 430 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 77642 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93710 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء 879 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47967 من البضائع العامة منها 63 سيارة نقل محملة بـ 2815 طن قمح.

يشار إلى أن الميناء استقبل أمس 5 سفن حاويات و13 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما وصل أمس إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.