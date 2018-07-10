ميناء دمياط يستقبل أكثرمن 107 ألف طن حديد

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات من بينهم شحنة حديد تزن 10717 طن علاوة على 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 25 س

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات من بينهم شحنة حديد تزن 10717 طن علاوة على 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر 863 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47769 طن من البضائع العامة منها 83 سيارة نقل محملة بـ 4269 طن قمح .

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 39955 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17342 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3700 طن يوريا و 10200 طن فوسفات و 3700 طن ملح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 377 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد 274 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1114 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10717 طن حديد و 18200 طن ذرة و 6000 طن خردة .

