ميناء دمياط يستقبل أكبر شحنة قمح في تاريخه

استقبل ميناء دمياط للمرة الثانية خلال هذا العام سفينة البضائع العامة ( سبائك SABAEK ) والتي تعد أكبر سفينة بضائع عامة تتراكى على أرصفة الميناء منذ افتتاحه عام 1986م و التي يبلغ طولها 250 م وبعرض 44 م وغاطس 14 م ، وترفع علم بنما قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي ( 100 ألف طن ) من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتعد هذه الشحنة هي أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ افتتاحه.

وقال اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، إن نجاح الميناء في استقبال تلك الشحنة العملاقة من القمح يأتي نتاجاً للمزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والبنية التحتية القوية وصوامع الحبوب والغلال الموجودة بالميناء بسعة إجمالية ( 220 ألف طن ) التي يتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية .

وأضاف أن هذا يأتي استمراراً لجهود الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح ، وفي إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال سفن البضائع العامة العملاقة .

كما يعد استقباله لتلك السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها ، يأتي نتاجا لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة تعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران وأرصفة الميناء بالتزامن مع إنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة إلى جانب دخول وحدات جديدة للخدمة ضمن أسطول الخدمات البحرية التابعة للميناء .