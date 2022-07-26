ميناء دمياط يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية المقبلة

استعرض رئيس هيئة ميناء دمياط اللواء أحمد حواش المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالميناء خلال الفترة الراهنة، وذلك ضمن فاعليات احتفال الميناء بالذكرى ( 36) على افتتاحه وتشغيله، والتي توافق 26 يوليو 1986 .

وأكد رئيس هيئة الميناء أن ميناء دمياط يعد واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، و هو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

كما يعد الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) ( Onshore Power Supply )، كما يعد أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن ( Just In Time ) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن .

وكشف رئيس هيئة ميناء دمياط أن الميناء يتوفر به وسائط النقل المتعددة كونه مجهزا بشبكة سكك حديد بطول 11 كيلو مترا ومتصلًا بنهر النيل فرع دمياط بقناة ملاحية طولها 4.5 كيلو متر، وبه 22 كيلو متر طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلى ومنها إلى شبكة طرق تصل إلى قلب الدلتا وكل أنحاء الجمهورية .

وأوضح أن مساحة الميناء الكلية تبلغ 11.8 مليون متر مربع منها المسطح المائي 3.9 مليون متر مربع ومساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع، كما يتمتع الميناء بميزة تنافسية كونه مفتوح للملاحة طول العام حتى فى النوات وبه ممر ملاحي بطول 11 كيلو متر وتبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر ويتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة اجماليه 220 ألف طن.

وأشار ” حواش ” الى أن الفترة الماضية شهدت تقلد ميناء دمياط مكانة متقدمة بين الموانئ المصرية وحقق العديد من الإنجازات أهمها كان استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى ايذاناَ بإعادة تشغيل محطة إسالة الغاز بالميناء بعد توقف 8 سنوات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط .

كما نجحت هيئة الميناء في إعادة استغلال المحطة النهرية بالميناء لنقل القمح عن طريق نهر النيل بالبارجات إلى صوامع الغلال في محافظات مصر المختلفة .

وأكد أنه من منطلق الخدمة المجتمعية التي تقدمها هيئة ميناء دمياط وتحرص عليها، يتم تدريب عدد من أبناء محافظة دمياط من شباب الخريجين وطلبة الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين على الأنشطة والأعمال التخصصية بها وفي كافة المجالات .. وذلك بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل .

كما قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مؤخرا برفع الأعلام على أحدث أربع قاطرات بحرية جديدة انضمت مؤخراً لأسطول وحدات الخدمات البحرية بميناء دمياط وهى القاطرات ( هداية ، سليمان ، صالح ، أبو جندية ) والتي تصل قدرة شد كل منهم إلى 60 طن.

كما تم التعاقد عليها لمواكبة الزيادة الحالية في استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء وكذا الزيادة المتوقعة في سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات (تحيا مصر 1) ، بالإضافة إلى انضمام لنش الإرشاد ( دمياط الجديدة ) ، ولنش مكافحة التلوث (تطهير 4 ).

كما قامت الهيئة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط و التي فازت الهيئة بتنظيمها و الممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تستهدف تأهيل الشباب و المرأة من الطلبة و الخريجين بمحافظة دمياط و تزويدهم بالمهارات و التدريب و الخبرات المهنية اللازمة لتحسين فرص عملهم خاصة في الموانئ البحرية بالشراكة مع المؤسسات التعليمية و الشركات الكبرى.

وفي إطار التطابق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية أكد رئيس الهيئة أن ميناء دمياط نجح في اجتياز إجراءات التجديد النصفي لشهادة المواءمة الأمنية لميناء دمياط والمرافق المينائية التابعة له طبقاً لمتطلبات التواؤم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS ) .

كما أنه نجاحاً لجهود هيئة ميناء دمياط في استكمال عملية التحول الرقمي لخدماتها ، وسعياً منها لتطوير عملية التحصيل الإلكتروني لمعظم الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، يتضمن قيام البنك بتوفير الخدمات والقنوات المصرفية الاليكترونية لتسهيل تحصيل الهيئة مستحقاتها نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها عن طريق أجهزة ( QR CODE ) و( POS ) والتي سيتم تعميمها على كافة أماكن التحصيل داخل الميناء .

وأشار إلى أن هيئة اللويدز ريجيستر “أحد أهم جهات الإشراف الدولية المتخصصة ” قامت بمراجعتها الدورية لشهادات الجودة الخاصة بميناء دمياط فى إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليه – ISO 9001:2015 – ISO 14001:201) ISO 45001:2018) .

ولفت إلى أنه تم مؤخرا افتتاح مركز الخدمات اللوجيستية الخاص بمنظومة نافذة بميناء دمياط ضمن السياسة العامة لتطبيق وتعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ المصرية والتى تستهدف الإنتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج وسرعة صرف البضائع .

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط إلى أنه تتويجاً للمفاوضات والمباحثات التى تمت بين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وقيادات الخط الملاحى( HMM ) الكورى ، وقع الاختيار على ميناء دمياط ليكون وجهة لأولى رحلاته للموانئ المصرية ، ايذاناً لدخول سفن الخط الملاحى للموانئ المصرية لأول مرة .

وعن أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية بالميناء أشار رئيس الهيئة الى أنها تتمثل في مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1520 م ، مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحى وتقليل معدلات الاطماء ، مشروع إنشاء محطة الحاويات ” تحيا مصر 1 ” بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م ، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستى المتكامل الذى سيحول الميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط ، مشروع تعميق الممرالملاحى وحوض الدوران للوصول الى عمق 18.5 م .

كما تشمل الخطة الاستثمارية الجديدة 2022 / 2023 على (إنشاء محطة متعددة الأغراض (تحيا مصر 2 ) خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3400 متر وساحة خلفية 2.2 مليون متر مكعب، مشروع إنشاء رصيف بحرى بطول ( 600 متر وساحة 270 ألف متر مكعب ) بجوار الحاجز الشرقى ) .