ميناء دمياط يخضِع رسوم القاطرات لسفن الغاز والصب السائل للقرار 488 لسنة 2015

قررت هيئة ميناء دمياط خضوع محاسبة استخدام سفن الغاز والبروبان والميثانول لبنود قرار 488 لسنة 2015، وإلغاء اللائحة الخاصة بتلك الأسعار التي تم العمل بموجبها في أغسطس الماضي.

وصدر القرار الجديد، بعد موافقة وزارة النقل على سحب قرار هيئة ميناء دمياط الصادر في أغسطس، والذي تم بموجبه تحديد مقابلات استخدام القاطرات العاملة في سحب سفن الغاز والبروبان والميثانول، وذلك تشجيعًا للسفن المترددة على الميناء خلال الفترة الأخيرة، حيث يتصدر ميناء دمياط الموانئ المصرية في استقبال تلك النوعية من السفن.

وينص القرار رقم 488 لسنة 2015 في مادته الخامسة بشأن القاطرات التي يتم استخدامها في الموانئ المصرية، بالنسبة للسفن الأجنبية، ليكون بالنسبة للسفن حمولة من 300 طن، تكون بواقع 500 دولار في الساعة، وللسفن ذات حمولة حتى 999 طن، تصل إلى 650 دولارًا في الساعة.

وبالنسبة للسفن من حمولة 1- 5 آلاف طن تصل رسوم القطر إلى 700 دولار في الساعة، ومن 5 – 10 آلاف طن تصل إلى 750 دولارا في الساعة، ومن 10 – 20 ألفا تكون 800 دولار في الساعة، ومن 20 – 30 ألف طن تكون 850 دولارا في الساعة، ومن 30 – 40 ألف طن تصل إلى 900 دولار في الساعة، ومن 40 – 50 ألفا تصل إلى 950 دولارا في الساعة، ومن 50 – 60 ألف طن تصل إلى ألف دولار في الساعة.

كما تصل الرسوم للسفن من 60 – 70 ألف طن تصل قيمة رسوم القطر إلى 1200 دولار في الساعة، ومن 80 – 100 ألف طن تصل الرسوم إلى 1400 دولار في الساعة، ومن 100 – 120 ألف طن تصل الرسوم الى 1600 دولار في الساعة، ومن 120 – 140 ألف طن تصل إلى 1800 دولار في الساعة ، ومن 140 – 160 ألف طن تصل الرسوم إلى 2000 دولار في الساعة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن معظم السفن العاملة في نشاط الغاز والميثانول المترددة على ميناء دمياط تتراوح حمولتها من 40 – 70 ألف طن .

كما نص قرار مجلس إدارة الهيئة الجديد على أن تحدد عدد القاطرات المستخدمة في تأمين دخول وتفريغ سفن البروبان التي تتراكى على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز وفي تأمين شحن وخروج سفن الميثانول التي تتراكى على رصيف الشركة المصرية لانتاج الميثانول (ايميثانكس)، وذلك بواقع قاطرة واحدة مصاحبة من خارج الميناء الى الرصيف لسفن تفريغ البروبان والعكس لسفن شحن الميثانول.

كما تم تحديد استخدام قاطرة واحدة للتأمين في وضع الاستعداد بجوار السفينة طوال فترة الرسو على الرصيف.

وتحتوي ميناء دمياط على 25 رصيفًا، منها 4 في الحاويات، و6 في البضائع العامة، و3 في الصب الجاف، بينما تحتوي على رصيف في الصب السائل بطول 225، وآخر متخصص في تصدير الغاز المُسال (رصيف سيجاس) بطول 400 متر، وعمق 14.5 متر، ورصيف متخصص في تصدير مشتقات الغاز (رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ) بطول 300 متر، وعمق 14.5، علاوة على رصيف متخصص في تصدير الميثانول (رصيف شركة ميثانكس) بطول 300 متر، وعمق 14.5 متر.

وكان ينص القرار ” الملغي ” رقم 550 لسنة 2021 والخاص بتحديد فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في قطر وتأمين سفن البروبان وسفن الميثانول، بأن يتم تحصيل مقابل استخدام قاطرات الهيئة في تأمين دخول وتفريغ سفن البروبان التي تتراكي على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، وفي تأمين شحن وخروج سفن الميثانول التي تتراكي على رصيف الشركة المصرية لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، بواقع 45 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية أقل من 10 آلاف طن عن مدة رسو 48 ساعة.

كما يتم دفع مبلغ 68 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية عشرة آلاف طن فأكثر عن مدة رسو 64 ساعة.

ونصت المادة الثانية من القرار “الملغي” تحصيل مبلغ 6 آلاف دولار عن كل يوم عمل إضافي حتى انتهاء من التفريغ أو الشحن، على أن يحسب يوم العمل 8 ساعات، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا، على أن تزاد فئات المحاسبة الواردة بالمواد السابقة بنسبة 5% سنويًّا.

ومن المعروف أنه تم إنشاء مصنع لمشتقات الغاز وتسييل الغاز الطبيعي على مساحة 870 ألف متر مربع، ويصل حجم التداول 500 ألف طن سنوياً بطاقة تخزينية 25 ألف طن.

كما تم إنشاء رصيف بترولي متخصص بطول 300 متر وعمق 14.5 متر، بنظام B.O.T ولمدة 25 سنة، وتم بدء تشغيله في ديسمبر 2004.

كان قد كشف تقرير لمنظمة الأوابك (OAPEC) صادر عنها مؤخرا، أنه من المتوقع أن تحقق مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية 2021 عبر ميناء دمياط.

وأشارت المنظمة إلى أن الربع الثاني من 2021 شهد تصدير نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط بإجمالي 0.63 مليون طن، مقابل 5 شحنات تم تحميلها خلال الربع الأول من 2021 بإجمالي 0.3 مليون طن.

ووصل إجمالي عدد الشحنات المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله إلى 12 شحنة بإجمالي 0.93 مليون طن، منها 9 شحنات تم تصديرها إلى عدة أسواق في آسيا في مقدمتها الهند، وباكستان، والباقي تم تصديره إلى إسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة إلى كل منها.