ميناء دمياط يحقق زيادة في حركة السفن خلال أغسطس بنسبة 21%

شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات أغسطس الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 32%، حيث حققت تداول للسفن بلغ 257 سفينة، مقارنة بنحو 195 سفينة خلال أغسطس من العام الماضي.

كما بلغت سفن الصب السائل 10 سفن، وهو نفس معدل السفن خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت سفن الحاويات قرابة 73 سفينة، مقارنة بنحو 70 سفينة، بزيادة قدرها 4%، أما سفن الخدمات فبلغت 8 سفن، مقارنة بنحو 4 سفن فقط بزيادة قدرها 100%.

حركة السفن بميناء دمياط خلال أغسطس الماضي

وتداول الميناء، خلال أغسطس الماضي، حجم بضائع بلغ 3 ملايين طن، مقارنة بنحو 2.9 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية لتصل إلى 336 ألف طن، مقارنة بنحو 154 ألف طن، بنسبة زيادة 117%، أما البضائع الصب الجاف فقد بلغت 1.5 مليون طن، مقارنة بنحو 1.66 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 9% .

حركة البضائع بميناء دمياط خلال أغسطس الماضي



وأرجعت مصادر بشركات الشحن والتفريغ أن هذا التراجع يأتي بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت الكميات الواردة من منطقة البحر الأسود خلال هذا الشهر، نتيجة صعوبة مرور السفن، إلا أن هناك تحسنا عن شهر يوليو الماضي حيث وصل إلى 796 ألف طن خلال يوليو الماضي.

أما بضائع الصب السائل فقد بلغت 205 آلاف طن، مقارنة بنحو 175 ألف طن، بنسبة انخفاض 17%، أما البضائع المحواة فقد بلغت 1.08 مليون طن مقارنة بنحو 1.14 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي بتراجع قدره 19%.

وحققت هيئة ميناء دمياط معدلات تداول للحاويات بلغت 957 ألف طن، مقارنة بنحو 926 ألف طن، بنمو قدره 3%.

وبالنسبة لأعداد الحاويات فقط بلغت 89.4 ألف حاوية، مقارنة بنحو 79 ألف حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي، والتي تم توزيعها بين الحاويات الواردة 36 ألف حاوية، مقارنة بنحو 32 ألف حاوية خلال أغسطس من العام الماضي، وحاويات صادرة وواردة بلغت 44 ألف حاوية مقارنة بنحو 41 ألف حاوية من العام الماضي، بينما الحركة الإضافية فقد بلغت 8.9 ألف حاوية، مقارنة بنحو 5.7 ألف حاوية من العام الماضي.

حركة الحاويات بميناء دمياط

وكان اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء قد أكد خلال يوليو الماضي، أن ميناء دمياط يعد واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

كما يعد الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) ( Onshore Power Supply )، كما يعد أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن ( Just In Time ) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن.

وكشف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتوفر به وسائط النقل المتعددة كونه مجهزا بشبكة سكك حديد بطول 11 كيلو مترا ومتصلًا بنهر النيل فرع دمياط بقناة ملاحية طولها 4.5 كيلو متر، وبه 22 كيلو متر طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلى ومنها إلى شبكة طرق تصل إلى قلب الدلتا وكل أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن مساحة الميناء الكلية تبلغ 11.8 مليون متر مربع منها المسطح المائي 3.9 مليون متر مربع ومساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع، كما يتمتع الميناء بميزة تنافسية كونه مفتوح للملاحة طول العام حتى فى النوات وبه ممر ملاحي بطول 11 كيلو مترا وتبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر ويتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.