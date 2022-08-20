ميناء دمياط يحقق زيادة في حركة السفن خلال يوليو بنسبة 21%

شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات يوليو الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 21%، حيث حققت تداول للسفن بلغ قرابة 221 سفينة، مقارنة بنحو 183 سفينة خلال يوليو من العام الماضي.

واستقبلت هيئة الميناء تداول سفن بضائع عامة وصلت إلى قرابة 81 سفينة، مقارنة بنحو 31 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 161%، بينما وصلت سفن الصبّ الجاف إلى 43 سفينة مقارنة بنحو 57 سفينة انخفاض قدرها 25%.

كما بلغت سفن الصب السائل 11 سفينة، مقارنة بنحو 18 سفينة، بتراجع نسبته 7%، كما بلغت سفن الحاويات قرابة 77 سفينة، مقارنة بنحو 73 سفينة، بزيادة قدرها 5%، أما سفن الخدمات فبلغت 9 سفن، مقارنة بنحو 4 سفن فقط بزيادة قدرها 125%.

حركة السفن بميناء دمياط خلال يوليو الماضي

وتداول الميناء، خلال يونيو الماضي، حجم بضائع بلغ 2.5 مليون طن، مقارنة بنحو 3.1 مليون طن، بنسبة تراجع بلغت 19%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية لتصل إلى 306 آلاف طن، مقارنة بنحو 171 ألف طن، بنسبة زيادة 79%، أما البضائع الصب الجاف فقد بلغت 769 ألف طن، مقارنة بنحو 1.32 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 42%.



وأرجعت مصادر بشركات الشحن والتفريغ أن هذا التراجع يأتي بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت الكميات الواردة من منطقة البحر الأسود خلال هذا الشهر، نتيجة صعوبة مرور السفن، بالإضافة الى أن تلك الفترة تعد ما بعد موسم حصاد القمح المصري، وتراجع الواردات من بضائع الصب الجاف.

أما بضائع الصب السائل فقد بلغت 373 ألف طن، مقارنة بنحو 478 ألف طن، بنسبة انخفاض 22%، أما البضائع المحواة فقد بلغت 1.08 مليون طن مقارنة بنحو 1.14 مليو طن خلال نفس الشهر من العام الماضي بتراجع قدره 19%.

حركة البضائع بميناء الإسكندرية خلال يوليو

وحققت هيئة ميناء دمياط معدلات تداول للحاويات بلغت 93 ألف حاوية، مقارنة بنحو 90 ألف حاوية، بنمو قدره 3%، والتي تم توزيعها بين الحاويات الواردة 38 ألف حاوية وهي نفس النسبة المحققة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وصادر بحجم بلغ 43.9 ألف حاوية مقارنة بنحو 44.7 ألف حاوية خلال يوليو من العام الماضي، بينما الحركة الإضافية فقد بلغت 10.6 ألف حاوية، مقارنة بنحو 6.6 ألف حاوية.

وكان اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء قد أكد خلال يوليو الماضي، أن ميناء دمياط يعد واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.



كما يعد الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) ( Onshore Power Supply )، كما يعد أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن ( Just In Time ) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن.



وكشف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتوفر به وسائط النقل المتعددة كونه مجهزا بشبكة سكك حديد بطول 11 كيلو مترا ومتصلًا بنهر النيل فرع دمياط بقناة ملاحية طولها 4.5 كيلو متر، وبه 22 كيلو متر طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلى ومنها إلى شبكة طرق تصل إلى قلب الدلتا وكل أنحاء الجمهورية.



وأوضح أن مساحة الميناء الكلية تبلغ 11.8 مليون متر مربع منها المسطح المائي 3.9 مليون متر مربع ومساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع، كما يتمتع الميناء بميزة تنافسية كونه مفتوح للملاحة طول العام حتى فى النوات وبه ممر ملاحي بطول 11 كيلو مترا وتبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر ويتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.