ميناء دمياط يحقق زيادة في حركة السفن خلال يونيو بنسبة 23%

شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة حجم السفن خلال تعاملات يونيو الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 23%، حيث حققت تداول للسفن بلغ قرابة 269 سفينة، مقارنة بنحو 218 سفينة خلال يونيو من العام الماضي.

واستقبلت هيئة الميناء تداول سفن بضائع عامة وصلت إلى قرابة 102 سفينة، مقارنة بنحو 42 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 143%،

بينما وصلت سفن الصبّ الجاف 68 سفينة مقارنة بنحو 65 سفينة بتطور 5%، فيما بلغت سفن الصب السائل 13 سفينة، مقارنة بنحو 23 سفينة، بتراجع نسبته 44%.

كما بلغت سفن الحاويات قرابة 75 سفينة، مقارنة بنحو 76 سفينة، بتراجع قدره 1.3%، أما سفن الترددي والخدمات فبلغت 11 سفينة، مقارنة بنحو 12 سفينة من الشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع قدره 8.3%.

وتداولت الميناء، خلال يونيو الماضي، حجم بضائع بلغ 3.44 مليون طن، مقارنة بنحو 3.1 مليون طن، بنسبة تطوير تصل إلى قرابة 11%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية لتصل إلى 329 ألف طن، مقارنة بنحو 189 ألف طن، بنسبة زيادة 74%،

بينما وصلت بضائع الصب الجاف إلى 1.6 مليون طن، مقارنة بنحو 1.27 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 27%.

أما بضائع الصب السائل فقد بلغت 340 ألف طن، مقارنة بنحو 480 ألف طن، بنسبة انخفاض 29%، أما البضائع المحواة فقد بلغت 1.16 مليون طن وهي الكميات التي تم تداولها العام الماضي.

وحققت هيئة ميناء دمياط معدلات تداول للحاويات بلغت 108 آلاف حاوية، مقارنة بنحو 100 ألف حاوية، بنمو قدره 8%، والتي تم توزيعها بين حاويات الواردة 47 ألف حاوية، مقارنة بنحو 39.6 ألف حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 19%،

كما بلغ حجم الحاويات الصادرة 51.4 ألف حاوية، مقارنة بنحو 50.6 ألف حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما الحركة الإضافية فقد بلغت 9.5 ألف حاوية، مقارنة بنحو 9.8 ألف حاوية، بنسبة تراجع وصلت إلى 4%.