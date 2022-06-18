ميناء دمياط يحقق زيادة في أعداد السفن بنسبة 14% وحركة البضائع 18% خلال مايو الماضي

شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة غير مسبوقة، خلال تعاملات شهر مايو الماضي، وذلك في معدلات التداول للبضائع والسفن والحاويات، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ووفقًا لبيانات هيئة ميناء دمياط، فإن الميناء استقبل، خلال مايو الماضي، 256 سفينة، مقابل 224 سفينة، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 14%.

وتوزعت تلك السفن بين سفن البضائع العامة والتي كانت خلال مايو الماضي 78 سفينة، مقارنة بنحو 47 سفينة، خلال مايو من العام الماضي، بنمو قدره 66%، ووصلت سفن الصب الجاف إلى 64 سفينة، مقابل 63 سفينة خلال مايو من العام الماضي، بزيادة قدرها 2%.

بينما بلغت السفن في نشاط الصب السائل 21 سفينة، مقارنة بنحو 19 سفينة فى مايو 2021 بزيادة 11%، أما سفن الحاويات فبلغت 84 سفينة، مقارنة بنحو 77 سفينة خلال مايو 2021، بزيادة قدرها 9%،

فيما بلغت سفن الخدمات 9 سفينة، مقارنة بنحو 18 سفينة خلال مايو من العام الماضي بانخفاض قدره 50%.

كما حققت حركة البضائع، خلال مايو الماضي، بزيادة قدره 18%، مقارنة بمايو من العام الماضي، لتسجل 3.5 مليون طن، مقارنة بنحو 3 ملايين طن خلال مايو من العام الماضي.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية 271 ألف طن، مقارنة بنحو 287 ألف طن، خلال مايو من العام الماضي بنمو 5%، فيما بلغت بضائع الصب الجاف 1.54 مليون طن، مقارنة بنحو 1.3 مليون طن، بزيادة قدرها 27%.

كما بلغت بضائع الصب السائل 568 ألف طن، مقارنة بنحو 399 ألف طن بزيادة قدرها 42% ، فيما بلغت البضائع المحوّاة 1.15 مليون طن مقارنة بنحو 1.1 مليون طن خلال مايو من العام الماضي، بزيادة قدرها 4%.

وبالنسبة لنشاط الحاويات فقد بلغ خلال مايو الماضي 104 ألف حاوية، مقارنة بنحو 92 ألف حاوية بزياده قدرها 14%.

وتوزعت تلك الحاويات بين الوارد بنحو 40 ألف حاوية، خلال مايو الماضي، مقارنة بنحو 39 ألف حاوية، بزيادة قدرها 3%، وبالنسبة للصادر بلغ خلال مايو الماضي 53.9 ألف حاوية مقارنة بنحو 44 ألف حاوية خلال مايو من العام الماضي بزيادة 32%، فيما بلغت الحركات الإضافية 10.7 ألف حاوية، مقارنة بنحو 8.9 ألف حاوية خلال مايو من العام الماضي بنمو قدره 21%.

وقامت هيئة ميناء دمياط مؤخرًا بإصدار تقرير عن مشروعاتها أعدّت هيئة ميناء دمياط قائمة بمشروعاتها المستقبلية، والتي تركزت في 7 مشروعات بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، ومشيرة بأن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 35 عامًا على افتتاح الميناء، الذى يعود افتتاحه إلى عام 1986، مؤكدة أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء، في ظل وجود أكثر من منافس للميناء بمنطقة حوض البحر المتوسط.

وذكر التقرير أن أهم المشروعات المستقبلية، تركّز في إنشاء محطة الحاويات الثانية والتى تحمل اسم تحيا مصر1، وتقع على أرصفة بطول 1970 مترًا بعمق 18 مترًا، وساحة خلفية تصل إلى 910 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة، وتكلفة تقديرية تصل إلى 820 مليون دولار.

كما يتم تنفيذ مشروع تعديل حواجز أمواج الميناء، وإنشاء محطة أرصفة جديدة بطول 3320 مترًا، وبعمق 17 مترًا، وساحة خلفية بمساحة 1.12 مليون متر مربع مخططة بواقع 60 مخزنًا بمساحة 5 آلاف متر مربع للمخزن، و20 ساحة ترابية بواقع 20 ألف متر مربع للساحة، ومناطق إدارية 100 ألف متر مربع، ومناطق تداول وطرق 20 ألف متر مربع، وتكلفة قدرها 9.7 مليار جنيه.