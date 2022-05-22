ميناء دمياط يحقق زيادة في أعداد السفن بنسبة 23% خلال أبريل الماضي

شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة غير مسبوقة، خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، وذلك في معدلات التداول للبضائع والسفن والحاويات، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات هيئة ميناء دمياط، فإن الميناء استقبل خلال أبريل الماضي، 276 سفينة، وذلك مقابل 225 سفينة، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 23%.

وتوزعت تلك السفن بين سفن البضائع العامة والتي كانت خلال أبريل الماضي 116 سفينة، مقارنة بنحو 47 سفينة خلال أبريل من العام الماضي، بنمو قدره 147%، ووصلت سفن الصب الجاف إلى 60 سفينة، مقابل 76 سفينة خلال أبريل من العام الماضي، بانخفاض قدره 21%.

بينما بلغت السفن في نشاط الصب السائل 21 سفينة، مقارنة بنحو 20 سفينة فى أبريل 2021 ، أما سفن الحاويات فبلغت 65 سفينة، مقارنة بنحو 74 سفينة خلال أبريل 2021، بانخفاض قدره 12%، فيما بلغت سفن الخدمات 14 سفينة، مقارنة بنحو 8 سفينة خلال أبريل من العام الماضي بزياده قدرها 75%.

كما حققت حركة البضائع، خلال أبريل الماضي، انخفاض قدره 8%، مقارنة بأبريل من العام الماضي، لتسجل 3.3 مليون طن مقارنة بنحو 3.58 مليون طن خلال أبريل من العام الماضي.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية 284 ألف طن مقارنة بنحو 202 ألف طن خلال أبريل من العام الماضي بنمو 40%، فيما بلغت بضائع الصب الجاف 1.3 مليون طن، مقارنة بنحو 1.6 مليون طن، بانخفاض قدره 22%.

كما بلغت بضائع الصب السائل 484 ألف طن مقارنة بنحو 456 ألف طن بزيادة قدرها 6% ، كما بلغت البضائع المحواة 1.2 مليون طن مقارنة بنحو 1.23 مليون طن خلال أبريل من العام الماضي، بانخفاض قدره 2%.

وبالنسبة لنشاط الحاويات فقد بلغ خلال أبريل الماضي 99 ألف حاوية، مقارنة بنحو 97.1 ألف حاوية بزياده قدرها 2%.

وتوزعت تلك الحاويات بين الوارد بنحو 39.6 ألف حاوية، خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 42.5 ألف حاوية، بانخفاض قدره 7% ، وبالنسبة للصادر بلغ خلال أبريل الماضي 50 ألف حاوية مقارنة بنحو 46.2 ألف حاوية خلال أبريل من العام الماضي بزيادة 8%، فيما بلغت الحركات الإضافية 9.36 ألف حاوية، مقارنة بنحو 8.3 آلاف حاوية خلال أبريل من العام الماضي بنمو قدره 13%.

وقامت هيئة ميناء دمياط مؤخرًا بإصدار تقرير عن مشروعاتها أعدّت هيئة ميناء دمياط قائمة بمشروعاتها المستقبلية، والتي تركزت في 7 مشروعات بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، ومشيرة بأن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 35 عامًا على افتتاح الميناء، الذى يعود افتتاحه إلى عام 1986، مؤكدة أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء، في ظل وجود أكثر من منافس للميناء بمنطقة حوض البحر المتوسط.

وذكر التقرير أن أهم المشروعات المستقبلية، تركّز في إنشاء محطة الحاويات الثانية والتى تحمل اسم تحيا مصر1، وتقع على أرصفة بطول 1970 مترًا بعمق 18 مترًا، وساحة خلفية تصل إلى 910 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة، وتكلفة تقديرية تصل إلى 820 مليون دولار.

كما يتم تنفيذ مشروع تعديل حواجز أمواج الميناء، وإنشاء محطة أرصفة جديدة بطول 3320 مترًا، وبعمق 17 مترًا، وساحة خلفية بمساحة 1.12 مليون متر مربع مخططة بواقع 60 مخزنًا بمساحة 5 آلاف متر مربع للمخزن، و20 ساحة ترابية بواقع 20 ألف متر مربع للساحة، ومناطق إدارية 100 ألف متر مربع، ومناطق تداول وطرق 20 ألف متر مربع، وتكلفة قدرها 9.7 مليار جنيه.