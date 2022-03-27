ميناء دمياط يحقق زيادة في أعداد السفن بنسبة 33% خلال فبراير الماضي

شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة غير مسبوقة، خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، وذلك في معدلات التداول للبضائع والسفن والحاويات، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات هيئة ميناء دمياط، فإن الميناء استقبل، خلال فبراير الماضي، 286 سفينة، وذلك مقابل 215 سفن، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 33%.

وتلاحظ زيادة ملحوظة في عدد سفن البضائع العامة هذا العام عن الفترة المثيلة بنسبة 261 % مما ادي الي زيادة عدد اجمالي السفن بنسبة 33.%

وتوزعت تلك السفن بين سفن البضائع العامة والتي كانت خلال فبراير الماضي 119 سفينة، مقارنة بنحو 33 سفينة خلال فبراير من العام الماضي، بنمو قدره 261%، ووصلت سفن الصب الجاف 62 سفينة، مقابل 76 سفينة خلال فبراير من العام الماضي، بانخفاض قدره 18%.

بينما بلغت السفن في نشاط الصب السائل 16 سفينة، مقارنة بنحو 16 سفينة خلال فبراير 2021 ، أما سفن الحاويات فبلغت 71 سفينة، مقارنة بنحو 67 سفينة خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 6%، فيما بلغت سفن الخدمات 18 سفينة، مقارنة بنحو 23 سفينة خلال فبراير من العام الماضي بانخفاض قدره 22% .

كما حققت حركة البضائع، خلال فبراير الماضي، زيادة قدرها 6%، مقارنة بفبراير من العام الماضي، لتسجل 3.5 مليون طن مقارنة بنحو 3.36 مليون طن خلال فبراير من العام الماضي.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية 494 ألف طن مقارنة بنحو 115.9 ألف طن خلال فبراير من العام الماضي بنمو 327%، فيما بلغت بضائع الصب الجاف 1.45 مليون طن، مقارنة بنحو 1.88 مليون طن، بانخفاض قدره 23% .

كما بلغت بضائع الصب السائل 406 ألف طن مقارنة بنحو 228 ألف طن بزيادة قدرها 78% ، كما بلغت البضائع المحواه 1.15 مليون طن مقارنة بنحو 1.14مليون طن خلال فبراير من العام الماضي، بزيادة قدرها 1%.

وبالنسبة لنشاط الحاويات فقد بلغ خلال فبراير الماضي 106 ألف حاوية، مقارنة بنحو 90.8 ألف حاوية، وتوزعت تلك الحاويات بين الوارد بنحو 43.9 ألف حاوية، خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 38.4 ألف حاوية، وبالنسبة للصادر بلغ خلال فبراير الماضي 46.5 ألف حاوية مقارنة بنحو 45.1 ألف حاوية خلال فبراير من العام الماضي بزيادة 3%، فيما بلغت الحركات الإضافية 15.7 ألف حاوية، مقارنة بنحو 7.2 آلاف حاوية خلال فبراير من العام الماضي بنمو قدره 119%.

وقامت هيئة ميناء دمياط مؤخرًا بإصدار تقرير عن مشروعاتها أعدّت هيئة ميناء دمياط قائمة بمشروعاتها المستقبلية، والتي تركزت في 7 مشروعات بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، ومشيرة بأن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 35 عامًا على افتتاح الميناء، الذى يعود افتتاحه إلى عام 1986، مؤكدة أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء، في ظل وجود أكثر من منافس للميناء بمنطقة حوض البحر المتوسط.

وذكر التقرير أن أهم المشروعات المستقبلية، تركّز في إنشاء محطة الحاويات الثانية والتى تحمل اسم تحيا مصر1، وتقع على أرصفة بطول 1970 مترًا بعمق 18 مترًا، وساحة خلفية تصل إلى 910 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة، وتكلفة تقديرية تصل إلى 820 مليون دولار.

كما يتم تنفيذ مشروع تعديل حواجز أمواج الميناء، وإنشاء محطة أرصفة جديدة يطول3320 مترًا، وبعمق 17 مترًا، وساحة خلفية بمساحة 1.12 مليون متر مربع مخططة بواقع 60 مخزنًا بمساحة 5 آلاف متر مربع للمخزن، و20 ساحة ترابية بواقع 20 ألف متر مربع للساحة، ومناطق إدارية 100 ألف متر مربع، ومناطق تداول وطرق 20 ألف متر مربع، وتكلفة قدرها 9.7 مليار جنيه.