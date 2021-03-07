نقل وملاحة

ميناء دمياط يحظر دخول شاحنات نقل الحاويات دون التسجيل الآلى (مستند)

تفعيل دورة العمل الآلية على الشاحنات التي تعمل بميناء دمياط
السيد فؤاد 11:21 م, الأحد, 7 مارس 21 11:21 م, الأحد, 7 مارس 21

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قررت هيئة ميناء دمياط تفعيل دورة العمل الآلية والتى تتضمن عدم السماح لأى شاحنة نقل تحمل حاوية صادر بالدخول الميناء ما لم تكن أنهت الإجراءات الآلية لعملية تسجيلها على التطبيقات الآلية المعدة لذلك.

وأصدرت الهيئة منشورا اطلعت عليه «البورصة» ينص على عدم السماح بدخول أى سيارة نقل أى كان حجمها (20 قدما – 40 قدما – ثلاجة – مهيئات) إلى الميناء بداية من 21 مارس الجارى.

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وأكد المنشور ضرورة أن يقوم صاحب ترخيص النقل أو مندوب وكذلك المستخلص الجمركى أو مندوب عنه بإنهاء الإجراءات الآلية لضمان دخول سيارات النقل المذكورة.

أوضحت هيئة ميناء دمياط أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير النقل بالاعتماد على النظم الآلية الحديثة المتطورة وبما يضمن تقليل المستندات الورقية والوقت والتكلفة والتعامل بشفافية مع جميع المتعاملين لهيئة الميناء وفى إطار تطوير دورات العمل الآلية.

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أشارت إلى أنه من المقرر دعوة أصحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والسارية بالإضافة إلى دعوة مستخلصى جمارك دمياط الحاصلين على تراخيص مزاولة نشاط التخليص الجمركى والمسجلين لدى الهيئة لعقد اجتماع يوم 14 مارس الجارى، للتدريب على التطبيقات الآلية الخاصة بدورة عمل دخول الحاويات الصادر والتى تستمر لمدة 3 أيام.

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منشور هيئة ميناء دمياط الخاص بالشاحنات
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بقلم السيد فؤاد

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