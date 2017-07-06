ميناء دمياط يحرز تقدما فى منظومة OPS

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف الميناء فى بيان له صادر اليوم، أنه استمراراً لتطبيق الهيئة لمنظومة (OPS) وتنفيذاً لاتفاقية (ماربول) التى تهدف إلى مكافحة التلوث الناجم عن استخدام السفن لمحركاتها بالديزل أثناء تراكيها على الأرصفة بالموانى، قام الميناء اليوم بإمداد 4 سفن موجودة على الأرصفة فى وقت واحد لتتحقق بذلك الريادة لميناء دمياط فى هذا الشأن.

في سياق آخر، غادر الميناء 4 سيارة بحمولة 177 طن قمح. وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61157 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93480 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 6100 طن يوريا و5400 طن علف بنجر و900 طن رمل.

