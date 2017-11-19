ميناء دمياط يحدد 3 أسعار لأراضى حق الانتفاع

السيد فؤاد أصدرت هيئة ميناء دمياط قرارًا، بتحديد نسب التميز بالنسبة للأراضى الواقعة داخلها، وقسمتها إلى 3 مستويات، على أساسها يحتسب معدل الزيادة فى مقابل الانتفاع على تلك الأراضى، وكلما اقتربت الأرض من الرصيف الذى تربط عليه السفينة، كلما زادت النسبة التى حددها قرار وزير النقل. وحددت الهيئة المستوى

السيد فؤاد

أصدرت هيئة ميناء دمياط قرارًا، بتحديد نسب التميز بالنسبة للأراضى الواقعة داخلها، وقسمتها إلى 3 مستويات، على أساسها يحتسب معدل الزيادة فى مقابل الانتفاع على تلك الأراضى، وكلما اقتربت الأرض من الرصيف الذى تربط عليه السفينة، كلما زادت النسبة التى حددها قرار وزير النقل.

وحددت الهيئة المستوى الأول « أ»، الذى يكون عبارة عن الأراضى التى تقع حتى مسافة 200 متر من حافة الرصيف والمميزة، لتكون هناك زيادة على تلك الأراضى بنسبة %50 من مقابل الانتفاع، عما حدده القرار 800 لعام 2016، الخاص بمقابل انتفاع مختلف الأنشطة بالموانئ المصرية. وبالنسبة للمستوى الثانى «ب»، الخاص بالأراضى التى تقع بعد مسافة 200 متر حتى 300 متر من حافة الرصيف، تكون الزيادة على هذا الجزأ بنسبة %25 من مقابل الانتفاع بالقرار 800 .

أما المستوى الثالث «ج» فيخص الأراضى التى تقع حتى مسافة أكبر من 300 متر من حافة الرصيف، لتكون زيادة حق الانتفاع بها %5.

ونصت المادة الثانية من القرار، أنه بالنسبة للوحدات والمجمعات الإدارية فتطبق قرارات لجان منح وتجديد تراخيص ومزاولة الأنشطة والأراضى بهيئة ميناء دمياط، كما نصت المادة الثالثة من القرار على أنه يلغى قرار الهيئة رقم 607 لعام 2016، بشأن نسب التميز للأراضى، والساحات، والمنشآت داخل ميناء دمياط.

يذكر أن الفصل التاسع من القرار 800 الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة لأنشطة النقل البحرى، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة والتنكات والصوامع، نص على مقابل انتفاع الأراضى بالموانئ .

وقسم القرار أراضى وساحات داخل الميناء، غير مخصصة لغير أغراض البناء، ليصل سعر المتر المربع سنويا للشركات الأجنبية إلى 80 دولارًا، بعد أن كان 24 دولارًا فى قرار 142 لعام 2003، الذى تم الغائه بموجب القرار 800 ، وللأفراد المصريين والهيئات والشركات المصرية 70 جنيهًا للمتر سنويا، بعد أن كانت بـ15 جنيهًا فقط.

أما الأرض المخصصة لأغراض البناء، ومساحات تخزينية، رفعها للشركات الأجنبية إلى 135 دولارًا، بعد أن كانت 60 دولارًا، وللشركات والأفراد والهيئات المصرية فحددها 120 جنيهًا، بعد أن كانت 36 جنيها فقط، أما الأراضى التى تستخدم وحدات إدارية، حددها القرار للشركات الأجنبية 160 دولارًا للمتر، بعد أن كانت 60 دولارا فقط، وللمصريين بـ135 جنيهًا، بعد أن كانت 36 جنيهًا، وشمل القرار فئات أراض جديدة، لتشوين المعدات لتكون للمصريين 240 جنيهًا، وللأجانب طبقا لما يتفق عليه.

وبالنسبة للجمالونات المغطاة، يصل سعر المتر المربع بها سنويا للشركات الأجنبية إلى 215 دولارًا سنويا، و190 جنيهًا للشركات المصرية، والمساحات داخل محطة الركاب، والمجمعات الإدارية، والمحلات المملوكة للهيئة، تصل إلى 240 دولارًا للمتر المربع سنويا للشركات الأجنبية، و215 للشركات المصرية.

ينص القرار على أن تقوم كل هيئة ميناء بترسيم حدود القطاعات الواقعة بالنسبة لتلك الأراضى طبقا لإحداثيات، التى تحدد وفقا لطبيعة كل ميناء واعتمادها من وزير النقل.