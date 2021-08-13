ميناء دمياط يحدد رسوم استخدام القاطرات لسفن الغاز والصب السائل

بواقع 45 ألف دولار للسفن للحمولات أقل من 10 ألآف طن عن مدة رسو يومين

قررت هيئة ميناء دمياط تحديد فئة محاسبة جديدة لاستخدام القاطرات التي تقوم بسحب سفن الغاز ومسئولة عن تأمين دخول وخروج تلك السفن للميناء. جاءت القرارات الجديدة بعد موافقة وزارة النقل على تفعيل تلك الرسوم الجديدة، والتي شملت فئة محاسبة سفن الغاز والبروبان والميثانول، في الوقت الذي تشهد فيه ميناء دمياط طفرة في عدد السفن المترددة عليها مؤخرًا من تلك النوعية من السفن.

وتحتوي ميناء دمياط على 25 رصيفًا، منها 4 في الحاويات، و6 في البضائع العامة، و3 في الصب الجاف، بينما تحتوي على رصيف في الصب السائل بطول 225،

وآخر متخصص في تصدير الغاز المُسال (رصيف سيجاس) بطول 400 متر، وعمق 14.5 متر،

ورصيف متخصص في تصدير مشتقات الغاز (رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ) بطول 300 متر، وعمق 14.5،

علاوة على رصيف متخصص في تصدير الميثانول (رصيف شركة ميثانكس) بطول 300 متر، وعمق 14.5 متر.

في هذا الصدد أكدت ميناء دمياط عبر قرارها رقم 550 لسنة 2021 والخاص بتحديد فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في قطر وتأمين سفن البروبان وسفن الميثانول،

بأن يتم تحصيل مقابل استخدام قاطرات الهيئة في تأمين دخول وتفريغ سفن البروبان التي تتراكي على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز،

وفي تأمين شحن وخروج سفن الميثانول التي تتراكي على رصيف الشركة المصرية لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، بواقع 45 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية أقل من 10 آلاف طن عن مدة رسو 48 ساعة.

كما يتم دفع مبلغ 68 ألف دولار للسفن ذات الحمولات الكلية عشرة آلاف طن فأكثر عن مدة رسو 64 ساعة.

ونصت المادة الثانية من القرار بتحصيل مبلغ 6 آلاف دولار عن كل يوم عمل إضافي حتى انتهاء من التفريغ أو الشحن، على أن يحسب يوم العمل 8 ساعات، ويحسب كسر اليوم يومًا كاملًا، على أن تزاد فئات المحاسبة الواردة بالمواد السابقة بنسبة 5% سنويًّا.

فيما قررت هيئة الميناء تحديد فئات المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في عملية تأمين دخول وخروج سفن شحن نترات الأمونيوم وما شابهها بالميناء على أن يتم تحصيل مبلغ 2000 دولار شاملًا المصاريف الإدارية عدا الضريبة على القيمة المضافة عن الـ24 ساعة رسو الأولى أو جزء منها، وتزاد تلك الفئات بنسبة 3% سنويًّا .

كما تتم المحاسبة مع السفن الرافعة للعلم المصري بواقع 50% من الفئات المذكورة بالمادة السابقة، ويحصل مبلغ 10 جنيه عن كل طن وذلك مقابل اشراف الهيئة على عمليات الشحن والتفريغ والتأمين للسفينة أثناء فترة رسوها بالميناء ، على أن يتم زيادة تلك الفئات بنسبة 7% سنويًّا.

ولا تشمل المقابلات المذكورة بالمواد السابقة رسوم السفن ومقابل استخدام القاطرات لأغراض ارشاد السفن ورسوم الجهات المستحقة على الفاتورة الموحدة للسفن.

فيما حددت هيئة الميناء فئة المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في عملية قطر وتأمين سفن الغاز التي ترد على رصيف شركة سيجاس بميناء دمياط، على أن يتم تحصيل 130 ألف دولار عن كل سفينة غاز مسال ترد لميناء دمياط، وذلك مقابل عمليات القطر لتأمين دخول وخروج السفينة وكذا تأمين تفريغ وشحن السفينة أثناء فترة رسوها بالميناء.

ومن المعروف أنه تم إنشاء مصنع لمشتقات الغاز وتسييل الغاز الطبيعي على مساحة 870 ألف متر مربع، ويصل حجم التداول 500 ألف طن سنوياً بطاقة تخزينية 25 ألف طن.

كما تم إنشاء رصيف بترولي متخصص بطول 300 متر وعمق 14.5 متر بنظام B.O.T ولمدة 25 سنة، وتم بدء تشغيله في ديسمبر 2004 .

واستقبلت ميناء دمياط العام المالي الماضي 3.5 مليون طن منها بضائع صب سائل تصل الى 585 ألف طن، وبضائع خطرة 1.3 مليون طن، كما استقبلت 2895 سفينة منها صب سائل 81 سفينة و77 بضائع خطرة.