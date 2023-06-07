ميناء دمياط يتداول 4.6 مليون طن خلال مايو الماضي بنمو قدره 32%

استقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال مايو الماضي، نحو 326 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 249، خلال مايو من العام الماضي 2022.

وتوزعت تلك السفن بين 46 سفينة بضائع عامة، بعد أن كانت 30 سفينة، في مايو 2022، بزيادة قدرها 53%، وسفن الصب الجاف بلغت 126 سفينة مقارنة بنحو 65 سفينة بزيادرة قدرها 94%، و24 سفينة صب سائل مقارنة بنحو 20 سفينة خلال مايو من العام الماضي بنمو قدره 20%.

بينما بلغت سفن الحاويات 71 سفينة، مقارنة بنحو 84 سفينة خلال مايو 2022 بنقص قدره 15%، أما سفن الخدمات فبلغت 59 سفينة مقارنة بنحو 50 سفينة فى مايو من العام الماضي بنقص قدره 31%.

وتداول الميناء حجم بضائع خلال مايو بلغ 4.66 مليون طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن خلال الشهر نفسه من 2022 بزيادة قدرها 32%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية لتصل إلى 340 ألف طن مقارنة بنحو 271 ألف طن بانخفاض قدره 25%.

أما بضائع الصب الجاف فبلغت 2.26 مليون طن مقارنة بنحو 1.54 مليون طن بزيادة قدرها 47%، بينما بلغت بضائع الصب السائل 579 ألف طن، مقارنة بنحو 568 ألف طن خلال مايو 2022 بزيادة قدرها 2%.

أما بضائع الحاويات فبلغت 1.47 مليون طن خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 1.1 مليون طن خلال مايو 2022 بزيادة قدرها 28%.

وبلغ حجم الحاويات المتداولة بالميناء خلال مايو الماضي بميناء دمياط 144 ألف حاوية مقارنة بنحو 104 ألف حاوية خلال مايو 2022 بزيادة قدرها 38%.

وتوزعت تلك الحاويات بين 62 ألف حاوية وارد مقارنة بنحو 40 ألف حاوية خلال مايو 2022 بزيادة قدرها 55%، و66.9 ألف حاوية صادر مقارنة 53.9 ألف حاوية خلال مايو 2022 بزيادة 24%،

بينما وصلت الحركة الإضافية إلى 15 ألف حاوية مقارنة بنحو 10.7 ألف خلال مايو 2022 بزيادة قدرها 38% .

وفي هذا الصدد أوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الطفرة التي حققها الميناء في حركة السفن والبضائع خلال عام 2022 جاءت نتاجا للخطة الطموحة لتطوير وتحديث الموانئ المصرية.

وأوضح أن الميناء يشهد تنفيذ العديد من المشروعات منها محطات للحاويات وحاجز الأمواج وتطوير الوحدات البحرية، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى جعل الميناء من الموانئ المحورية في استقبال تجارة الترانزيت.