ميناء دمياط يتداول 3.9 مليون طن خلال مارس الماضي

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال مارس الماضي نحو 278 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 282 سفينة خلال مارس من العام الماضي 2022 بنقص قدره 1% .

وتوزعت تلك السفن بين 50 سفينة بضائع عامة، بعد أن كانت 48 سفينة في مارس 2022 بزيادة 4%، وسفن الصب الجاف بلغت 76 سفينة مقارنة بنحو 81 سفينة بنقص قدره 6%، و26 سفينة صب سائل مقارنة بنحو 18 سفينة من مارس 2022 بزيادة 44%، بينما بلغت سفن الحاويات 72 سفينة مقارنة بنحو 76 سفينة خلال مارس 2022 بنقص قدره 3%، أما سفن الخدمات فبلغت 54 سفينة مقارنة بنحو 59 سفينة خلال مارس من العام الماضي بنقص قدره 8%.

وتداولت الميناء حجم بضائع خلال مارس الماضي بلغ 3.7 مليون طن مقارنة بنحو 3.9 مليون طن خلال مارس 2022 بنقص قدره 4%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية لتصل الى 297 ألف طن مقارنة بنحو 457.6 ألف طن بانخفاض قدره 35%.

أما بضائع الصب الجاف فبلغت 1.48 مليون طن مقارنة بنحو 1.53 مليون طن بانخفاض قدره 3%، بينما بلغت بضائع الصب السائل 591 ألف طن، مقارنة بنحو 477 ألف طن خلال مارس 2022 بزيادة قدرها 24% .

أما بضائع الحاويات فبلغت 1.38 مليون طن خلال مارس الماضي مقارنة بنحو 1.45 مليون طن خلال مارس 2022 بنقص قدره 5%.

وبلغت حجم الحاويات المتداولة بالميناء خلال مارس الماضي بميناء دمياط 148 ألف حاوية مقارنة بنحو 120 ألف حاوية خلال مارس 2022 بزيادة قدرها 22% .

وتوزعت تلك الحاويات بين 64.5 ألف حاوية وارد مقارنة بنحو 51 ألف حاوية خلال مارس 2022 بزيادة قدرها 26%، و65.3 ألف حاوية صادر مقارنة 58.4 ألف حاوية خلال مارس 2022 بزيادة 12%، بينما وصلت الحركة الإضافية 18 ألف حاوية مقارنة بنحو 11 ألف خلال مارس 2022 بزيادة قدرها 63% .

وفي هذا الصدد أوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الطفرة التي حققها الميناء في حركة السفن والبضائع خلال عام 2022 جاءت نتاجا للخطة الطموحة لتطوير وتحديث الموانئ المصرية.

وأوضح أن الميناء يشهد تنفيذ العديد من المشروعات منها محطات للحاويات وحاجز الأمواج وتطوير الوحدات البحرية، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى جعل الميناء من الموانئ المحورية في استقبال تجارة الترانزيت.