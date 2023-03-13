ميناء دمياط يتداول 3.9 مليون طن خلال فبراير الماضي بزيادة قدرها 2%

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال فبراير الماضي نحو 262 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 268 سفينة خلال يناير من العام الماضي 2022 بنقص قدره 2%.

وتوزعت تلك السفن بين 49 سفينة بضائع عامة، بعد ان كانت 54 سفينة في فبراير 2022 بانخفاض 9%، وسفن الصب الجاف بلغت 76 سفينة مقارنة بنحو 62 سفينة بزيادة 23% ، و21 سفينة صب سائل مقارنة بنحو 16 سفينة من فبراير 2022 بزيادة 23%، بينما بلغت سفن الحاويات 69 سفينة مقارنة بنحو 71 سفينة خلال فبراير 2022 بنقص قدره 3%، أما سفن الخدمات فبلغت 47 سفينة مقارنة بنحو 65 سفينة خلال يناير من العام الماضي بنقص قدره 28% .

وتداولت الميناء حجم بضائع بلغ 3.9 مليون طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن خلال فبراير 2022 بزيادة قدرها 2%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع التقليدية لتصل الى 232.9 ألف طن مقارنة بنحو 494.9 ألف طن بانخفاض قدره 53% .

أما بضائع الصب الجاف فبلغت 1.32 مليون طن مقارنة بنحو 1.45 مليون طن بانخفاض قدره 9% ، بينما بلغت بضائع الصب السائل 559.5 ألف طن، مقارنة بنحو 406.5 ألف طن خلال فبراير 2022 بزيادة قدرها 38% .

أما بضائع الحاويات فبلغت 1.45 مليون طن خلال فبراير الماضي مقارنة بنحو 1.15 مليون طن خلال فبراير 2022 بزيادة قدرها 26% .

وبلغت حجم الحاويات المتداولة بالميناء خلال فبراير الماضي بميناء دمياط 132.8 ألف حاوية مقارنة بنحو 106 ألف حاوية خلال فبراير 2022 بزيادة قدرها 25% .

وتوزعت تلك الحاويات بين 58.3 ألف حاوية وارد مقارنة بنحو 43.9 ألف حاوية خلال فبراير 2022 بزيادة قدرها 33% ، و59.8 ألف حاوية صادر مقارنة 46.5 ألف حاوية خلال فبراير 2022 بزيادة 29% ، بينما وصلت الحركة الإضافية 14.6 ألف حاوية مقارنة بنحو 15.7 ألف خلال فبراير 2022 بانخفاض قدره 7% .

وفي هذا الصدد أوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الطفرة التي حققها الميناء في حركة السفن والبضائع خلال عام 2022 جاءت نتاجا للخطة الطموحة لتطوير وتحديث الموانئ المصرية.

وأوضح أن الميناء يشهد تنفيذ العديد من المشروعات منها محطات للحاويات وحاجز الأمواج وتطوير الوحدات البحرية، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى جعل الميناء من الموانئ المحورية في استقبال تجارة الترانزيت.